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Минское «Динамо» подписало контракт с американским форвардом Лиможем

Минское «Динамо» подписало контракт с американским форвардом Лиможем
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27-летний американский форвард Алекс Лимож подписал однолетний контракт с минским «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба белорусского клуба.

Cезон-2024/2025 Лимож провёл в составе «Херши»: 53 встречи в регулярке АХЛ, 44 (17+27) очка. В плей-офф на счету американца восемь матчей и 6 (1+5) очков в активе. В АХЛ Лимож также выступал за «Манитобу Мус» и «Сан-Диего Галлс». Всего в лиге — 301 встреча и 233 (102+131) очка с показателем полезности «+24». В 2024 году выиграл Кубок Колдера. Нападающий не был задрафтован в Национальной хоккейной лиге.

Ранее вратарь Зак Фукале поделился ожиданиями от выступления за минское «Динамо».

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