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В «Сан-Хосе» назвали номер, под которым будет играть Дмитрий Орлов

В «Сан-Хосе» назвали номер, под которым будет играть Дмитрий Орлов
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Пресс-служба «Сан-Хосе Шаркс» заявила, что российский новичок клуба Дмитрий Орлов будет выступать под девятым номером в будущем сезоне Национальной хоккейной лиги. Напомним, 34-летний игрок обороны пополнил состав «акул» 3 июля 2025 года.

В минувшем сезоне 33-летний Орлов провёл 76 матчей за «Каролину Харрикейнз» в регулярном чемпионате, набрав 28 (6+22) очков. В плей-офф КХЛ 2025 года Дмитрий сыграл 15 встреч, где записал на свой счёт четыре результативные передачи.

За свою карьеру в НХЛ Орлов принял участие в 867 матчах, заработав 327 (76+251) очков в составе «Вашингтон Кэпиталз», «Бостон Брюинз» и «Каролины».

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