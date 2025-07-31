«С этим англичанином попрощались и проводили». Чистяков об уходе Рида Буше из «Авангарда»

Защитник «Авангарда» Семён Чистяков рассказал об уходе из омского клуба нападающих Владимира Ткачёва и Рида Буше в «Металлург» и «Автомобилист» соответственно.

— Вы много лет играли в одной команде с Буше и Ткачёвым. Как отреагировали на решение «Авангарда» расстаться с ними? Успели после этого пообщаться с бывшими партнёрами?

— Это жизнь, это хоккей. Нормально. С этим англичанином (Буше. — Прим. «Чемпионата») мы уже попрощались, проводили в «Автомобилист». Рид нам все сказал сразу после окончания плей‑офф. А с Володей [Ткачёвым] недавно созвонились, — приводит слова Чистякова «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что состав ХК «Авангард» пополнит 28-летний нападающий Михаил Котляревский.