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Вячеслав Быков поделился ожиданиями от игры «Трактора» в новом сезоне

Вячеслав Быков поделился ожиданиями от игры «Трактора» в новом сезоне
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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков поделился ожиданиями от игры челябинского «Трактора» в новом сезоне.

«Трактор» всегда был командой с большими целями и традициями, за последнее время в этом отношении ничего не изменилось. В следующем сезоне мои земляки, как обычно, будут претендовать только на самые высокие места», — приводит слова Быкова LiveResult.

В прошлом сезоне «Трактор» дошёл до финала Кубка Гагарина, где в пяти матчах уступил ярославскому «Локомотиву».

Напомним, ранее стало известно, что «Трактор» подписал контракт с нападающим Майком Веккионе. Контракт с американским нападающим рассчитан до конца сезона-2025/2026.

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