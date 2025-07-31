Вячеслав Быков поделился ожиданиями от игры «Трактора» в новом сезоне

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков поделился ожиданиями от игры челябинского «Трактора» в новом сезоне.

«Трактор» всегда был командой с большими целями и традициями, за последнее время в этом отношении ничего не изменилось. В следующем сезоне мои земляки, как обычно, будут претендовать только на самые высокие места», — приводит слова Быкова LiveResult.

В прошлом сезоне «Трактор» дошёл до финала Кубка Гагарина, где в пяти матчах уступил ярославскому «Локомотиву».

Напомним, ранее стало известно, что «Трактор» подписал контракт с нападающим Майком Веккионе. Контракт с американским нападающим рассчитан до конца сезона-2025/2026.