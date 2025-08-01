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Игорь Ларионов рассказал, как во «Флориде» его выгнали с тренировки

Игорь Ларионов рассказал, как во «Флориде» его выгнали с тренировки
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Главный тренер СКА Игорь Ларионов рассказал, как во время его игровой карьеры во «Флориде Пантерз» его выгнали с тренировки.

«Мне 41 год, я на короткое время перешёл в «Пантерз». Мы делали упражнение «3 на 2», и тренер мне говорит, что при входе в зону шайбу надо бросить в угол [площадки]. Я говорю: «А зачем? Я делаю так, чтобы ситуация была благоприятной для партнёра и он мог забить гол». Он мне отвечает: «Это не «Детройт», это «Флорида». Я сказал, что так делать не буду. Тренер потребовал покинуть тренировку. Было тяжело. А через три дня я вернулся в «Детройт», где выиграл третий Кубок Стэнли», — заявил Ларионов в подкасте «Пари с Ларионовым».

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