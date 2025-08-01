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А. Коваленко: легионер изначально обязан быть сильнее местного — и хоккеиста, и тренера

А. Коваленко: легионер изначально обязан быть сильнее местного — и хоккеиста, и тренера
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Олимпийский чемпион Андрей Коваленко высказался о работе зарубежных тренеров в российском хоккее.

— Вы противник тренеров-легионеров?
— Послушайте, мне посчастливилось работать под руководством многих тренеров, начиная от легенд отечественного цеха – Виктора Васильевича Тихонова и Владимира Владимировича Юрзинова. Многое у них впитал, взял на вооружение и в хоккейной жизни, и в гражданской.

В Ярославле в начале века мы дважды подряд становились чемпионами с Владимиром Вуйтеком, только сейчас его успех повторил штаб другого большого тренера — Игоря Никитина.

На мой взгляд, тренеры-легионеры уровня Вуйтека нам нужны, во всяком случае для меня это был интересный опыт. Другое дело, что конкуренция среди тренеров должна быть честной. И легионер изначально обязан быть сильнее местного – и на льду, и на тренерской лавочке. Это аксиома, — цитирует Коваленко Russia-Hockey.

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