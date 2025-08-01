В «Нефтехимике» прокомментировали подписание контракта с Динаром Хафизуллиным

Спортивный директор «Нефтехимика» Антон Марчинский прокомментировал подписание контракта нижнекамского клуба с двукратным обладателем Кубка Гагарина Динаром Хафизуллиным.

«Динар универсальный защитник, который эффективен на каждом участке площадки. Игрок с огромным опытом. Он усилит нашу защитную линию с точки зрения созидания, и рассчитываем, что займёт место в одной из спецбригад большинства», — приводит слова Марчинского пресс-служба «Нефтехимика».

Напомним, 30 июля «Салават Юлаев» объявил об уходе Хафизуллина из команды. Динар выступал за «Салават Юлаев» с июля 2023 года. За это время защитник провёл 152 матча, в которых набрал 57 (6+51) очков.