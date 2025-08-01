В «Торпедо» подробно рассказали о новом логотипе клуба

Пресс-служба «Торпедо» подробно рассказала о новом логотипе, который был представлен сегодня, 1 августа.

«Амбициозно, грациозно и неудержимо мы устремляем свой взор только вперёд! Мы смотрим в будущее и меняемся для вас, задавая новые смыслы в хоккее, жизни и собственном стиле. Ведь наши ценности, философия и стремление к уникальности поистине достойны лучшего города на свете!

1. Гармония с восприятием — движение вперёд.

Слева направо — так мы читаем текст, так движется взгляд. Новый логотип «Торпедо» встроен в этот визуальный ритм. Олень не противоречит движению — он его задаёт. Это не просто символ, а компас: наш клуб сам прокладывает путь. Мы не следуем за кем-то — мы ведём.

2. Динамика. Скорость. Атака.

Это философия всего «Торпедо» — от детских команд до КХЛ. Мы не играем на удержание — мы идём в наступление. Олень — животное грации, силы и стремительности. Он не замирает — он мчится к цели. Логотип отражает эту энергию. Он как и мы — не стоит на месте.

3. Цвет, который запоминается.

Особый синий оттенок — не случайность. Мы долго искали свой тон — уникальный, узнаваемый, «торпедовский». Он стал основой визуальной идентичности. Это цвет уверенности, глубины и силы.

4. Работа над деталями.

Доработан сам образ оленя — взгляд стал более собранным, уши точнее передают характер, силуэт — чище и мощнее. Мы не отказались от символа — мы сделали его современнее и выразительнее. Создаём будущее вместе!» — сказано в заявлении пресс-службы «Торпедо».