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«Спартак» поместил защитника Чайковски в список отказов

«Спартак» поместил защитника Чайковски в список отказов
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Словацкий защитник «Спартака» Михал Чайковски помещён в список отказов. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых. В течение 48 часов любой клуб КХЛ может предложить игроку продолжить карьеру в его системе.

В прошлом сезоне 33-летний игрок обороны провёл за «Спартак» 40 матчей, в которых записал на свой счёт две шайбы и 12 результативных передач с показателем полезности «+7». В розыгрыше Кубка Гагарина — 2025 словак не выступал. Всего за свою карьеру в рамках Континентальной хоккейной лиги Чайковски сыграл 444 встречи, в которых забил 64 гола и отдал 130 результативных передач с показателем полезности «+70».

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