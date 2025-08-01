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«Хоккей в России выше по IQ». Форвард «Коламбуса» Марченко — о различиях КХЛ и НХЛ

«Хоккей в России выше по IQ». Форвард «Коламбуса» Марченко — о различиях КХЛ и НХЛ
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Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко сравнил уровень хоккея в Континентальной хоккейной лиге и Национальной хоккейной лиге.

«Сказывается физика. Динамика игры, моменты в борьбе сильно отличаются. Меня научили бороться за три года в НХЛ. Но при этом хоккей в России выше по IQ. В НХЛ последние два звена – это ребята, которые добавляют скорости, делают силовые приёмы. В КХЛ всё равно такого нет, больше игры через пас», — заявил Марченко в подкасте «Пари с Ларионовым».

Напомним, в сезоне-2024/2025 Национальной хоккейной лиги 24-летний форвард провёл 79 матчей, в которых забросил 31 шайбу и отдал 43 результативные передачи.

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