«Он будет истекать кровью чёрно-золотого цвета до конца». Журналист о Кросби и «Пингвинз»

Канадский журналист Эври Льюис-Макдугал заявил, что не верит в то, что Сидни Кросби может покинуть «Питтсбург Пингвинз».

«Люди постоянно говорят мне: «Уйдёт ли Кросби?» Сидни Кросби никуда не уйдёт. Он будет истекать кровью чёрно-золотого цвета до самого конца. Я просто не представляю, чтобы Кросби ушёл из команды, в которой играл с 18 лет и с которой выигрывал Кубок Стэнли. Я не думаю, что он уйдёт», — заявил Льюис-Макдугал в подкасте Hockey on Fanatics View.

Ранее аналитик НХЛ Майк Рапп в эфире NHL Network предположил, как на «Питтсбург Пингвинз» скажется возможный уход российского нападающего Евгения Малкина.