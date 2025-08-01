Защитник «Локомотива» Мартин Гернат рассказал, сказывается ли на его жизни в России конфликт на Украине.

«Я не сторонник спецоперации . Никто не хочет, чтобы гибли невинные люди. Но мне пришло приглашение [в «Локомотив»], и я его принял. Я хотел доказать себе, что у меня есть всё необходимое для игры в КХЛ. Это лучшая лига в Европе. Ни одна топовая команда из Европы не может конкурировать с топовыми командами КХЛ.

Мы видим что-то по телевизору и читаем что-то в газетах. Но в действительности происходит совершенно другое. За два года у меня проблем не было вообще. Я получил лишь несколько SMS о закрытии воздушного пространства над Москвой», — заявил Гернат в подкасте (p)opičí biznis.