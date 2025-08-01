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«Каждый совершал ошибки, в России на этом не стоит делать акцент». Артюхин — о Маклауде

«Каждый совершал ошибки, в России на этом не стоит делать акцент». Артюхин — о Маклауде
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Бывший нападающий сборной России по хоккею Евгений Артюхин оценил возможное возвращение в КХЛ Майкла Маклауда, который ранее был обвинён в сексуальном насилии, однако позже оправдан в суде.

— Как считаете, может ли сказаться возвращение в «Авангард» обвинённого в сексуальном насилии Маклауда на имидже российского хоккея?
— На это не стоит обращать внимание. Главное, чтобы хоккеист играл и показывал должный уровень хоккея. А то, что у него было в Канаде… На этом не стоит делать акцент. Сейчас таких легионеров, как Маклауд, мало в КХЛ, парень здорово себя проявил, когда играл за «Авангард». Его потенциальное возвращение в Омск, конечно, станет усилением.

А прошлое… Каждый совершал свои ошибки. Эта история вообще, может быть, больше написана. Поэтому не думаю, что в России нужно делать на этом акцент, — цитирует Артюхина «Матч ТВ».

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