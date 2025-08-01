«Пропаганда повсюду». Защитник «Локомотива» Гернат — о работе СМИ в Словакии и России

Защитник «Локомотива» Мартин Гернат высказался о работе средств массовой информации в Словакии и России.

«Мы о многом (речь о конфликте России и Украины. — Прим. «Чемпионата») не узнаём из газет. Пропаганда повсюду. Словацкие СМИ определяют, что рассказывать. То же самое происходит и в России», — заявил Гернат в подкасте (p)opičí biznis.

Напомним, в прошлом сезоне 32-летний Гернат набрал 31 (5+26) очко при показателе полезности «+17» в 63 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Вместе с «Локомотивом» словацкий игрок обороны стал обладателем Кубка Гагарина.

Ранее Мартин Гернат рассказал, сказывается ли на его жизни в России конфликт на Украине.