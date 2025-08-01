«Амур» заключил просмотровый контракт с обладателем Кубка Гагарина Романом Абросимовым

«Амур» заключил просмотровый контракт с 31-летним защитником Романом Абросимовым, сообщает пресс-служба хабаровского клуба.

Игрок обороны является воспитанником «Ак Барса». Дебют в КХЛ в составе казанской команды случился в 2015 году. С казанским клубом в сезоне-2017/2018 стал обладателем Кубка Гагарина.

Абросимов имеет опыт выступления за «Сочи», «Авангард» и «Витязь». В предыдущем чемпионате защищал цвета нижнекамского «Нефтехимика», где за восемь встреч записал на свой счёт одну шайбу. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Абросимов сыграл 289 встреч, в которых набрал 39 (12+27) очков.

Ранее «Амур» подписал контракт на один сезон с 28-летним защитником Егором Воронковым.