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Американский защитник Ник Эберт продлил контракт с «Автомобилистом»

Американский защитник Ник Эберт продлил контракт с «Автомобилистом»
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Американский защитник Ник Эберт продлил соглашение с «Автомобилистом». С хоккеистом заключён новый контракт на два года. Об этом сообщает пресс-служба уральского клуба.

Для Ника предстоящий сезон в Екатеринбурге станет уже четвёртым подряд. 31-летний защитник пополнил состав команды в 2022 году и провёл за «Автомобилист» в КХЛ в общей сложности 156 матчей, в которых набрал 82 (30+52) балла за результативность, став в 2024 году бронзовым призёром чемпионата.

В начале декабря 2024 года Эберт был внесён в долгосрочный список травмированных. Американский игрок обороны был прооперирован в Германии и прошёл курс восстановления.

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