«Наверное, есть какая-то обида». Сушинский — о поведении «Локомотива» в отношении Никитина

Чемпиона мира в составе сборной России Максим Сушинский оценил решение хоккейного клуба «Локомотив» не приглашать на чемпионский парад бывший тренерский штаб во главе с Игорем Никитиным. Также ярославский клуб не сделал чемпионские перстни для бывшего тренерского штаба.

«Красиво ли со стороны «Локомотива» так себя вести в направлении людей, которые сделали команду чемпионом? Наверное, есть какая-то обида, поэтому так и происходит. Конечно, это неприятно. Каждый выбирает себе жизнь, как он себя видит. Но Никитин реально много сделал для «Локомотива». Обида в том, что Никитин со своим штабом вернулся в ЦСКА? А в чём ещё может быть? Конечно», — приводит слова Сушинского «Советский спорт».