Флёри анонсировал тираж собственной марки водки, прибыль пойдёт на благотворительность

40-летний канадский бывший голкипер клубов Национальной хоккейной лиги Марк-Андре Флёри анонсировал лимитированный тираж собственной марки водки. Об этом сообщает Dose.

Флёри продаёт напиток на своём сайте по цене $ 33,25 (около 2700 рублей. — Прим. «Чемпионата») за 750 мл. Отмечается, что вся прибыль пойдёт на благотворительность.

Флёри объявил об уходе из профессионального спорта после окончания сезона‑2024/2025. Марк-Андре — олимпийский чемпион 2010 года в составе сборной Канады, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз». Отметим, что Флёри занимает второе место в истории регулярных чемпионатов НХЛ по количеству побед среди вратарей (575), уступая только Мартину Бродо (691).