Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Флёри анонсировал тираж собственной марки водки, прибыль пойдёт на благотворительность

Флёри анонсировал тираж собственной марки водки, прибыль пойдёт на благотворительность
Комментарии

40-летний канадский бывший голкипер клубов Национальной хоккейной лиги Марк-Андре Флёри анонсировал лимитированный тираж собственной марки водки. Об этом сообщает Dose.

Флёри продаёт напиток на своём сайте по цене $ 33,25 (около 2700 рублей. — Прим. «Чемпионата») за 750 мл. Отмечается, что вся прибыль пойдёт на благотворительность.

Флёри объявил об уходе из профессионального спорта после окончания сезона‑2024/2025. Марк-Андре — олимпийский чемпион 2010 года в составе сборной Канады, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз». Отметим, что Флёри занимает второе место в истории регулярных чемпионатов НХЛ по количеству побед среди вратарей (575), уступая только Мартину Бродо (691).

Материалы по теме
Агент Флёри заявил, что клубы НХЛ интересовались игроком уже после завершения карьеры
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android