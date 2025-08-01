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Олимпийский чемпион А. Коваленко ответил, есть ли кризис в российской тренерской школе

Олимпийский чемпион А. Коваленко ответил, есть ли кризис в российской тренерской школе
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Олимпийский чемпион Андрей Коваленко ответил на вопрос, присутствует ли кризис в российской тренерской школе.

— Есть ли в нашей тренерской школе кризис?
— Не могу так сказать. Сужу по своим бывшим партнёрам по командам и сборным России. Борис Миронов возглавил «Ладу», Дмитрий Рябыкин и Сергей Звягин начали работу в дорогом моему сердцу Ярославле. Всё это большие профессионалы, тот же Рябыкин совмещает жёсткость и внимание к деталям, что очень важно в работе с молодёжью. Желаю своим бывшим одноклубникам удачи на новом этапе карьеры.

— Раз эта тема вам интересна, сами не хотите начать работать тренером в КХЛ?
— Так я уже много лет тренер – по развитию своих сыновей. Это тонкая работа, на молодёжь нельзя давить, нужно разъяснять, показывать, направлять. Чемпионский опыт тут играет огромную роль, — цитирует Коваленко Russia-Hockey.

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