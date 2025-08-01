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«Адмирал» подписал просмотровый контракт с защитником Александром Севостьяновым

«Адмирал» подписал просмотровый контракт с защитником Александром Севостьяновым
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Александр Севостьянов подписал просмотровый контракт с ХК «Адмирал». Соглашение с 27-летним защитником рассчитано до конца августа. Об этом сообщает пресс-служба дальневосточного клуба.

В КХЛ выступал за «Автомобилист», в составе которого провёл семь сезонов. За его плечами 95 матчей в КХЛ, 11 очков (5+6) при показателе полезности «-21». В прошлом декабре был обменян в тольяттинскую «Ладу», где в 14 играх записал на свой счёт две результативные передачи.

Ранее стало известно, что по семейным обстоятельствам пост спортивного директора «Адмирала» покинул Павел Житков. Вакантное место занял Вадим Аверкин, который в прошедшем сезоне работал в «Торпедо» на посту генерального менеджера.

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