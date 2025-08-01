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Пётр Воробьёв — о Никитине: руководству «Локомотива» не хватило гибкости

Пётр Воробьёв — о Никитине: руководству «Локомотива» не хватило гибкости
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Заслуженный тренер России Пётр Воробьёв оценил решение хоккейного клуба «Локомотив» не приглашать на чемпионский парад бывший тренерский штаб во главе с Игорем Никитиным. Также ярославский клуб не сделал чемпионские перстни для бывшего тренерского штаба.

«Согласен с мнением, что руководству „Локомотива“ нужно было быть выше этого. Команда очень долго не выигрывала, и то, что заслуга тех тренеров серьёзная, это очевидно. Если бы их пригласили, то те бы сами посчитали необходимым, приехать или нет. Решение было бы на их совести, а сейчас получается так, что руководству „Локомотива“ не хватило гибкости», — приводит слова Воробьёва ТАСС.

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