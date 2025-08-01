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Тамбиев — игрокам «Адмирала»: мы не ноем, мы работаем, мы мужицкая команда

Тамбиев — игрокам «Адмирала»: мы не ноем, мы работаем, мы мужицкая команда
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев выступил с напутственным словом в преддверии начала предсезонной подготовки дальневосточного клуба.

«Что мне нравится и что я однозначно приветствую? Первое — мы все приходим рано. Мы все приходим рано, и мы готовимся. Второй очень важный момент, на что я буду обращать внимание и всё время в течение сезона вам это напоминать, — команда. И всё подчинено команде. Туда всё входит: жертвовать собой, стыки, единоборства. Как бы ни было тяжело и так далее. И вы всё ставите не [на] «я», а [на] «команду», ребята. Надо — я отдал передачу, надо — я за своего партнёра отработал, добежал, отобрал.

Мы не ищем оправданий, мы не ноем, мы работаем. У нас есть мужицкая команда, мы мужики, и мы работаем. Если вы сражались и вы не ныли, вы сражались, вы упирались, вы уже выходите победителем из этой игры, потому что это перенесётся на следующий матч. Вы верите в меня как главного тренера, я верю в вас. Верю в вас, в каждого из вас. Это не пустые слова. Завтра мы начинаем потихонечку с вами готовиться. Да? Ну всё, спасибо, ребят!» — приводит слова Тамбиева пресс-служба «Адмирала».

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