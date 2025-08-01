Гришин ответил на вопрос о главных конкурентах «Нефтехимика» в борьбе за плей-офф

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин ответил на вопрос о главных конкурентах нижнекамского клуба в борьбе за плей-офф на Востоке.

«Будет ли в этом сезоне конкуренция за плей-офф на «Востоке» особенно событийной и насыщенной? Мы видим, что все команды хорошо усилились в это трансферное окно. Это ещё и связано с тем, что многие игроки потеряли свои рабочие места (имеется в виду снятие «Витязя». — Прим. «Чемпионата»), поэтому трансферные кампании практически ни у одной команды не заканчиваются в августе. Мы тоже ещё до конца не закончили комплектование состава. Да, у нас укреплены многие позиции, но мы продолжаем смотреть в сторону рынка.

Наши основные конкуренты за восьмое место на Востоке? Я бы не стал отдельно выделять какую-либо из команд. Мы видим, что и в «Амур», и «Адмирал» пришли хорошие игроки. Полагаю, сильнее станет и «Барыс», который нельзя сбрасывать со счетов. Конкуренция в лиге растёт с каждым сезоном, поэтому, конечно, все хотят подойти к сезону в боевом составе. Чтобы и ротация была, и скамейка длинная», — цитирует Гришина «ТИ-Спорт».