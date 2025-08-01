Московское «Динамо» заключило пробный контракт с Никитой Гусевым

Московское «Динамо» заключило пробный контракт с нападающим Никитой Гусевым до 21 августа 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ. Напомним, срок действия предыдущего соглашения хоккеиста с бело-голубыми истёк 31 мая.

Гусев перешёл в «Динамо» в 2023 году из СКА. В прошедшем сезоне 33-летний форвард стал шестым игроком в истории, кому удалось забросить 250 шайб в КХЛ. На его счету 68 матчей в регулярном чемпионате, в которых он забил 29 голов и сделал 40 результативных передач. В плеф-офф Никита провёл 17 игр, в которых заработал 11 (5+6) очков.

Всего на счету форварда 717 матчей в КХЛ и 691 (252+439) очко.