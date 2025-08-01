«Салават Юлаев» расторг контракты с Юдиным и Андроновым

«Салават Юлаев» расторг контракты с защитником Дмитрием Юдиным и нападающим Сергеем Андроновым. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ. Напомним, хоккеисты перешли в уфимский клуб в результате обмена из СКА 25 июля 2025 года.

36-летний Андронов в минувшем сезоне принял участие в 36 матчах в регулярном чемпионате, где набрал 4 (1+3) очка. В плей-офф на счету Сергея четыре игры, в которых он не отметился результативными действиями. В КХЛ форвард также выступал за «Ладу», ЦСКА и «Локомотив».

Юдину 29 лет. Он перешёл в СКА из «Ак Барса» по ходу прошедшего сезона. Дмитрий провёл 34 матча (вместе с плей-офф) за армейцев и набрал 4 (1+3) очка. Всего на счету защитника 618 игр в КХЛ и 119 (29+90) очков.