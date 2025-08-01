Овечкин будет играть в первом звене «Вашингтона» в сезоне-2025/2026 по версии сайта НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал вариант сочетаний «Вашингтон Кэпиталз» в сезоне-2025/2026. Российского нападающего и капитана «столичных» Александра Овечкина поставили в первое звено в предварительном составе «Вашингтона».
Сочетания выглядят следующим образом:
Нападающие:
Александр Овечкин – Дилан Строум – Энтони Бовиллье;
Алексей Протас – Пьер-Люк Дюбуа – Том Уилсон;
Сонни Милано – Коннор Макмайкл – Райан Леонард;
Брэндон Дьюхейм – Ник Дауд – Джастин Сурдиф.
Защитники:
Расмус Сандин – Джон Карлсон;
Джейкоб Чикран – Тревор ван Римсдайк;
Мартин Фехервари – Мэтт Рой.
Вратари: Логан Томпсон, Чарли Линдгрен.