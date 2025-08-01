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Стало известно, почему московское «Динамо» заключило с Никитой Гусевым пробный контракт

Стало известно, почему московское «Динамо» заключило с Никитой Гусевым пробный контракт
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Московское «Динамо» заключило пробный контракт с нападающим Никитой Гусевым до 21 августа 2025 года. Это нужно для того, чтобы хоккеист мог начать тренироваться с командой и поехать на сборы. Динамовцы в данный момент не могут зарегистрировать полноценный контракт с форвардом, так как лига не даст это сделать из-за превышения потолка зарплат.

По пробному контракту зарплата Гусева составит 150 тыс. рублей, которые будут учитываться в потолке зарплат, если с хоккеистом в итоге заключат полноценное соглашение. За это время (до 21 августа) динамовцам нужно понять, кого они уберут из состава для возможности подписания полноценного контракта с Гусевым.

Напомним, переподписывать контракты в сторону понижения бело-голубые уже не могут, так как исчерпали лимит на сезон: контракты понижены вратарю Владиславу Подъяпольскому, защитникам Игорю Ожиганову и Кириллу Адамчуку.

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