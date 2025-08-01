«Миннесота» не вела переговоров с агентами Марко Росси с начала июня — The Athletic

«Миннесота Уайлд» и агенты нападающего Марко Росси не вели переговоров с начала июня. Об этом сообщает The Athletic со ссылкой на источники в НХЛ. Напомним, контракт хоккеиста с клубом истёк 30 июня 2025 года. 23-летний форвард является ограниченно свободным агентом.

«Президент по хоккейным операциям и генеральный менеджер Билл Герин заявил, что ему нравится Росси и он хочет продлить контракт с ограниченно свободным агентом. Но поскольку оффершитов не поступало, по крайней мере пока, возможно, придётся подождать до следующего критического момента в переговорах – начала тренировочного лагеря в середине сентября», – говорится в материале издания.

В минувшем сезоне Росси принял участие в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 60 (24+36) очков.