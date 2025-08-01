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ЦСКА провёл первую тренировку на льду после возвращения Игоря Никитина в клуб

ЦСКА провёл первую тренировку на льду после возвращения Игоря Никитина в клуб
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Хоккейный клуб ЦСКА объявил о выходе из отпуска и подготовке к сезону-2025/2026 под руководством нового главного тренера Игоря Никитина. Напомним, ранее специалист уже работал в армейском клубе.

«Отпуск окончен! Сегодня армейцы начали подготовку к новому сезону», — говорится в сообщении клуба в телеграм-канале.

Фото: ХК ЦСКА

Фото: ХК ЦСКА

Фото: ХК ЦСКА

Никитин работал в ЦСКА с 2014 по 2021 год. Под его руководством команда дважды становилась чемпионом России (2019, 2020) и впервые в своей истории выиграла Кубок Гагарина (2019), а также взяла три Кубка Континента (2019, 2020, 2021). В 2025 году Никитин во второй раз в своей карьере выиграл Кубок Гагарина вместе с ярославским «Локомотивом».

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