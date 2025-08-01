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В «Динамо» прокомментировали слухи, что клуб намерен расстаться с Джиошвили или Броссо

В «Динамо» прокомментировали слухи, что клуб намерен расстаться с Джиошвили или Броссо
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Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко отреагировал на информацию, что клуб намерен расстаться с нападающим Максимом Джиошвили или канадским форвардом Девином Броссо.

«Нет никаких проблем ни по одному игроку, кто находится в нашем составе. Мы не допускали ошибок в селекции. Мы целенаправленно подписывали как Броссо, так и Джиошвили. На предсезонном сборе они будут доказывать своё право на место в составе. Жизнь, в частности хоккей, часто преподносит сюрпризы. Ничего никогда нельзя исключать, но на данный момент Джиошвили и Броссо – твёрдые игроки основного состава», — сказал Сушко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

Джиошвили 29 лет. Он выступает за «Динамо» с 2022 года. 12 июня стало известно, что Максим подписал новый контракт с клубом до конца сезона-2026/2027. 30-летний Броссо пополнил ряды бело-голубых в июне этого года. Соглашение с канадцем заключено на один сезон.

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