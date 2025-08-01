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Сушко — о будущем Слепышева: хотим ещё раз посмотреть, в каком он состоянии

Сушко — о будущем Слепышева: хотим ещё раз посмотреть, в каком он состоянии
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Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко ответил на вопрос о будущем нападающего Антона Слепышева в команде. Ранее бело-голубые подписали пробное соглашение с хоккеистом до 25 августа.

«Прекрасно помним прошлогодний статус Слепышева. Тогда мы подписали его на большой контракт, однако затем у Антона возникли определённые проблемы со здоровьем. В середине сезона нам пришлось с ним расставаться, потом уже брали его вновь, но на очень небольшие деньги.

Поэтому сейчас решили не рисковать и подписать пробный контракт. Сам он говорит, что готов. Однако мы хотим ещё раз посмотреть в каком он будет состоянии и будут ли сказываться последствия этих проблем. Только после этого мы примем решение о заключении полноценного контракта.

Мы будем очень рады, если у Антона будет всё в порядке со здоровьем и его ничего не будет отвлекать от хоккея. Никаких подводных камней в этом нет», — сказал Сушко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

Напомним, форвард присоединился к «Динамо» прошлым летом. 4 октября 2024 года Слепышев приостановил контракт с бело-голубыми, а возобновил игру 27 декабря. Всего 31-летний хоккеист провёл за «Динамо» 29 матчей, забросив пять шайб и отдав две результатные передачи.

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