Больше половины фанатов «Миннесоты» уверены, что Капризов останется в клубе — The Athletic

Издание The Athletic провело опрос среди фанатов «Миннесоты Уайлд» на тему: «Насколько вы обеспокоены тем, подпишет ли Кирилл Капризов новый контракт за год до получения статуса свободного агента?» 51,4% болельщиков уверены, что российский форвард останется в команде.

В опросе приняли участие 4755 фанатов клуба. 51,4% опрошенных выбрали вариант: «Совсем не обеспокоены. Он остаётся». 42,5% выбрали: «Немного обеспокоены», 6,1% — «Очень обеспокоены».

Действующее соглашение 28-летнего Капризова с «дикарями» рассчитано до 30 июня 2026 года. Текущая зарплата россиянина составляет $ 9 млн. В минувшем сезоне регулярного чемпионата Кирилл сыграл 41 матч, в которых записал на свой счёт 56 (25+31) очков. Также на его счету пять голов и четыре результативные передачи в шести встречах плей-офф.