Геннадий Величкин оценил решение КХЛ сократить число буллитов в серии

Бывший вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин высказался о сокращении количества послематчевых буллитов. Напомним, 29 июля руководство КХЛ внесло следующее изменение: во время регулярного чемпионата число бросков для определения победителей матчей сокращено с пяти до трёх.

«На мой взгляд, это неправильно. Буллиты — один из интересных процессов в хоккее. Болельщики их очень любят. А ребята и играют для них. Мне нравится пять буллитов.

Знаете, это как в плей-офф играть не до четырёх побед в серии, а до двух. При трёх бросках может быть факт везения. А пять буллитов — мастерство. Мне это не нравится, а пять — отлично! Надо понять причину, для чего они это сделали? Телевизионную трансляцию сократить или чего? Можно тогда вообще по одному буллиту сделать, кто забил, тот и выиграл. Это можно по беспределу пойти. Было же три, сделали пять — и всем это нравилось. Для меня это изменение пока непонятно», — приводит слова Величкина Legalbet.