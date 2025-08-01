Daily Faceoff представил рейтинг лучших проспектов «Рейнджерс» на сезон-2025/2026

Daily Faceoff опубликовал рейтинг лучших проспектов «Нью-Йорк Рейнджерс» на сезон-2025/2026. Список лучших молодых игроков в системе возглавил 20-летний американский нападающий Гейб Перро.
Второе месте занял 22-летний американский защитник Скотт Морроу. На третьей строчке расположился 18-летний канадский форвард Малькольм Спенс.
Полностью рейтинг выглядит следующим образом:
1. Гейб Перро;
2. Скотт Морроу;
3. Малькольм Спенс;
4. Бреннан Отман;
5. Эрик Эмери;
6. Бретт Берард;
7. Кэри Тэрранс;
8. Дилан Гаранд;
9. Дрю Фортескью;
10. Адам Сикора.
Напомним, в прошедшем сезоне «Рейнджерс» заняли 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не вышли в плей-офф.