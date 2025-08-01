Daily Faceoff представил рейтинг лучших проспектов «Рейнджерс» на сезон-2025/2026

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Daily Faceoff опубликовал рейтинг лучших проспектов «Нью-Йорк Рейнджерс» на сезон-2025/2026. Список лучших молодых игроков в системе возглавил 20-летний американский нападающий Гейб Перро.

Второе месте занял 22-летний американский защитник Скотт Морроу. На третьей строчке расположился 18-летний канадский форвард Малькольм Спенс.

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. Гейб Перро;

2. Скотт Морроу;

3. Малькольм Спенс;

4. Бреннан Отман;

5. Эрик Эмери;

6. Бретт Берард;

7. Кэри Тэрранс;

8. Дилан Гаранд;

9. Дрю Фортескью;

10. Адам Сикора.

Напомним, в прошедшем сезоне «Рейнджерс» заняли 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не вышли в плей-офф.