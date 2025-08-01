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Николас Робертсон хочет $ 2,25 млн по новому контракту с «Торонто» — Эллиотт Фридман

Николас Робертсон хочет $ 2,25 млн по новому контракту с «Торонто» — Эллиотт Фридман
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Нападающий Николас Робертсон хочет получать $ 2,25 млн по новому контракту с «Торонто Мэйпл Лифс», сообщает инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман в социальной сети X. Ранее игрок обратился в арбитраж по зарплате.

По информации источника, 23-летний форвард запросил контракт с зарплатой $ 2,25 млн, «Торонто», в свою очередь, предлагает соглашение с окладом $ 1,2 млн. Отметим, что арбитраж должен состояться 3 августа. До его начала клуб и хоккеист по-прежнему могут договориться самостоятельно.

В минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги Ник Робертсон провел 69 игр в регулярном чемпионате, где набрал 22 (15+7) очков.

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