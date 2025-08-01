В «Ладе» сообщили, что клуб закрыл долги за прошлый сезон

Генеральный директор «Лады» Александр Харламов заявил, что руководство тольяттинского клуба закрыло долги за прошлый сезон. Напомним, 9 июня «Лада» сообщила о старте процедуры погашения задолженностей.

«Долги все закрыты. Такая работа была проведена в течение примерно двух месяцев, мы так и планировали, чтобы к сезону подойти без долгов. Хотел бы поблагодарить за помощь губернатора Самарской области, правительство и, в частности, министерство спорта области, а также нашего спонсора и его руководителя. Объём работы был проделан очень большой, потому что долгов было довольно-таки много», — приводит слова Харламова ТАСС.