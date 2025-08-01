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Журналист The Athletic: Малкин войдёт в историю хоккея как крайне недооценённый игрок

Журналист The Athletic: Малкин войдёт в историю хоккея как крайне недооценённый игрок
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Журналист Джош Йохе в своей статье на сайте The Athletic оценил российского форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина и назвал его недооценённым игроком.

«В историю хоккея Малкин войдёт как крайне недооценённый игрок – выступление в одной команде с Кросби имеет в том числе и такие последствия. Да и второй номер драфта, на котором его обошла другая русская суперзвезда (нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. — Прим. «Чемпионата»), тоже является фактором, затмевающим величие Джино.

Как бы то ни было, карьера Малкина – феноменальна. При том что многие могут в первую очередь обратить внимание на его поразительную статистику и ещё более впечатляющие физические данные, лично для меня Джино выделялся главным образом своим неукротимым боевым духом», — написал Йохе.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года, вместе с клубом он трижды становился обладателем Кубка Стэнли. В прошедшем сезоне россиянин провёл 68 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых забил 16 голов и сделал 34 результативные передачи. Всего в рамках Национальной хоккейной лиги Малкин сыграл 1231 встречу, в которых забросил 514 шайб и отдал 832 результативные передачи.

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