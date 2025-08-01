Игроки и тренеры «Металлурга» описали начало предсезонки одним словом

Пресс-служба «Металлурга» опубликовала в телеграм-канале видео, где попросила игроков и тренеров описать начало предсезонки одним словом. Главный тренер Андрей Разин описал начало предсезонки словом «жесть».

Защитник Алексей Маклюков выбрал слово «счастье», нападающие Владимир Ткачёв, Сергей Толчинский, Никита Михайлис и Роман Канцеров – «кайф», защитник Макар Хабаров – «радость», защитник Робин Пресс – «жёстко», форвард Руслан Исхаков – «боль».

Нападающий Александр Петунин ответил: «Нельзя материться». Форвард Даниил Вовченко отметил, что будет очень весело. Нападающий Дмитрий Силантьев сказал: «Хорошо, тяжело».