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Игроки и тренеры «Металлурга» описали начало предсезонки одним словом

Игроки и тренеры «Металлурга» описали начало предсезонки одним словом
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Пресс-служба «Металлурга» опубликовала в телеграм-канале видео, где попросила игроков и тренеров описать начало предсезонки одним словом. Главный тренер Андрей Разин описал начало предсезонки словом «жесть».

Защитник Алексей Маклюков выбрал слово «счастье», нападающие Владимир Ткачёв, Сергей Толчинский, Никита Михайлис и Роман Канцеров – «кайф», защитник Макар Хабаров – «радость», защитник Робин Пресс – «жёстко», форвард Руслан Исхаков – «боль».

Нападающий Александр Петунин ответил: «Нельзя материться». Форвард Даниил Вовченко отметил, что будет очень весело. Нападающий Дмитрий Силантьев сказал: «Хорошо, тяжело».

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