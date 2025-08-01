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Бывший защитник СКА оценил подписание «Спартаком» Нэйтана Тодда

Бывший защитник СКА оценил подписание «Спартаком» Нэйтана Тодда
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Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов высказался о переходе канадского нападающего Нэйтана Тодда из уфимского «Салавата Юлаева» в московский «Спартак». Красное-белые объявили о заключении контракта с форвардом 28 июля.

«У Тодда за прошлый сезон более 50 очков — для КХЛ это отличный показатель. Руководство «Спартака» сделало качественное усиление. Этот трансфер точно укрепит состав команды», — приводит слова Сафронова LiveResult.

Прошлый сезон стал дебютным в КХЛ для 29-летнего форварда. Тодд оказался одним из лучших бомбардиров уфимского «Салавата Юлаева», набрав 57 (16+41) очков при показателе полезности «+20» за 68 игр чемпионата КХЛ и четыре матча в плей-офф.

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