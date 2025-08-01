Фастовский: остерёгся бы делать прогнозы, что Никитин с ходу выиграет Кубок Гагарина

Бывший генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский высказался о перспективах Игоря Никитина в ЦСКА. Напомним, специалист возглавил армейский клуб в июне 2025 года.

– Никитин сможет показать результат сразу после возвращения в ЦСКА?

– Мне кажется, ему будет очень тяжело, но он сам пошёл на это и сам бросил себе такой вызов. Поэтому я бы остерёгся делать прогнозы, что Никитин с ходу выиграет Кубок. Но в том, что Никитин очень системный, глубокий и разумный тренер, тут сомнений нет. Поэтому ЦСКА сделал серьёзный шаг после двух лет неярких выступлений.

– Будет психологическое давление на Никитина после такого ухода из «Локомотива»?

– Я думаю, что Игорь Валерьевич настолько увлечён работой, что у него все мысли в свободное и несвободное время – только о команде. Поэтому он будет просто не замечать такие разговоры. Этой лирике места в сезоне не будет.

Спорт – он жестокий: либо ты выигрываешь и ты на коне – символично получилось, когда говоришь про ЦСКА – либо под конём. Всё в его руках. Я не думаю, что Никитин будет ощущать какое-то давление. Тем более что клуб и руководство будут ограждать Игоря Валерьевича от ненужных разговоров, переживаний и давления, – приводит слова Фастовского «РБ Спорт».

Никитин работал в ЦСКА с 2014 по 2021 год. Под его руководством команда дважды становилась чемпионом России (2019, 2020) и впервые в своей истории выиграла Кубок Гагарина (2019), а также взяла три Кубка Континента (2019, 2020, 2021). В 2025 году Никитин во второй раз в своей карьере выиграл Кубок Гагарина вместе с ярославским «Локомотивом».