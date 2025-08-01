Александр Овечкин раскрыл секрет предсезонной подготовки хоккеистов

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, чем занимаются хоккеисты, которые рано вылетают из розыгрыша Кубка Стэнли, до начала нового сезона.

— Саш, ты когда вылетел, в конце апреля?

— Да.

— А те, кто раньше вылетает, что делают до чемпионата, ты вылетал так рано?

— Да, тяжелее входить в тренировки. Нужно себя подготавливать к этому, это тоже большая нагрузка. Ты знаешь, о чём я говорю (обращается к Аршавину. — Прим. «Чемпионата»). Нужно готовить себя морально, физически.

— Некоторые хоккеисты в июне две недели тренируются, потом – отдых, а затем возвращались к тренировкам. Зачем тренироваться в июне?

— Чтобы поддерживать себя в форме.

— Форма ведь убивается.

— Но за сколько времени? Помнишь, когда я травму получил? Я просто ходил в зал, я на ногу и нижнюю часть тела не мог ничего делать, потому что нога была сломана. Крутил ручной велосипед. Ты должен сам понимать, что должен делать. Знал, что нужно быстрее вернуться на лёд, — сказал Овечкин на YouTube-канале Fonbet.