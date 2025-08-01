«Может до драки дойти». Овечкин — об игре в волейбол с Радуловым в отпуске

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал про отдых в Турции и объяснил, почему отправляется в отпуск именно туда.

— Это всё ради детей и комфорта, можно полететь куда угодно.

— Почему ты Турцию выбираешь? Считаешь, что для детей там интересно, анимация?

— Во-первых, анимация. Во-вторых, в этом отеле постоянно одна и та же компания.

— Другие ребята тоже с детьми, с семьями?

— Да. Шестёркин, например, Егор Яковлев, многие игроки, сейчас не буду вспоминать. Радулов тот же был. Мы с ним пересекались, у нас волейбол. Волейбольные баталии — главное в нашем отдыхе.

— Почему волейбол, а не баскетбол или футбол?

— Более не травматичный вид спорта. Что там, прыгаешь, но там баталии идут очень серьёзные, там и матом, и может до драки дойти.

— Где лучшие рестораны?

— В Москве, конечно, мне нравится японская кухня. Были на дне рождения Орлова, зашли в ресторан, и я офигел от уровня обслуживания и качества еды, — сказал Овечкин на YouTube-канале Fonbet.