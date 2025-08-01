Александр Овечкин высказался о вовлечённости фанатов в его рекорд

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил вовлечённость болельщиков в его погоню за рекордом Уэйна Гретцки и рассказал о судьбе «золотой» клюшки.

— Люди на хоккее были вовлечены? Это был исторический момент. Мы приезжали в любой город, допустим, осталось 10 шайб. Обычно, ну сколько, 500 человек стоят около скамейки и за стеклом, болеют. А здесь полные трибуны, понимают, что, если это произойдёт, они будут вовлечены в историю. То же самое, когда я забил «Айлендерс». Там сразу на большом экране сделали QR-код, чтобы болельщики могли сохранить билет. Потому что, когда покупаешь, тебе присылают просто электронный, а здесь – в рамку, конечно.

Почему последние три года я коллекционирую свои клюшки, потому что всё пойдёт в музей, это для них будет ценно. Любой человек, тот же Строум, понимает, что через время эта клюшка будет бесценна.

— Судьба «золотой» клюшки?

— Она здесь, в Москве.

— Её нужно декларировать?

— Она якобы золотая, так, не знаю, позолота. Тяжёлая, да, — сказал Овечкин на YouTube-канале Fonbet.

Напомним, 6 апреля 2025 года в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» Александр забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги.