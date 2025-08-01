Вячеслав Быков поделился мыслями о школе ЦСКА

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков высказался о школе ЦСКА и поделился ожиданиями от игры армейского клуба в следующем сезоне.

«ЦСКА славится своей знаменитой школой ещё с советских времён. Я очень счастлив, что эта школа продолжает выпускать блестящих хоккеистов, которые играют в лучших лигах мира на первых ролях», – приводит слова Быкова LiveResult.

Напомним, по итогам прошлого сезона команду покинул главный тренер Илья Воробьёв, а на его должность был назначен Игорь Никитин. В минувшем сезоне красно-синие заняли пятое место в Западной конференции. В серии 1/8 финала Кубка Гагарина ЦСКА потерпел поражение от минского «Динамо».