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Вячеслав Быков поделился мыслями о школе ЦСКА

Вячеслав Быков поделился мыслями о школе ЦСКА
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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков высказался о школе ЦСКА и поделился ожиданиями от игры армейского клуба в следующем сезоне.

«ЦСКА славится своей знаменитой школой ещё с советских времён. Я очень счастлив, что эта школа продолжает выпускать блестящих хоккеистов, которые играют в лучших лигах мира на первых ролях», – приводит слова Быкова LiveResult.

Напомним, по итогам прошлого сезона команду покинул главный тренер Илья Воробьёв, а на его должность был назначен Игорь Никитин. В минувшем сезоне красно-синие заняли пятое место в Западной конференции. В серии 1/8 финала Кубка Гагарина ЦСКА потерпел поражение от минского «Динамо».

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