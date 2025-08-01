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Овечкин ответил, были ли у него мысли на время отпуска не ехать в Россию, а остаться в США

Овечкин ответил, были ли у него мысли на время отпуска не ехать в Россию, а остаться в США
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, путешествовал ли он по США и было ли у него желание в отпуске не ехать в Россию, а остаться в Америке.

— У тебя было время путешествовать по США?
— В музеях Вашингтона был, а так особо времени нет.

— А если в отпуске не ехать в Россию, а остаться там?
— Нет, нет.

— У тебя есть что-то из Америки, к чему ты привык?
— Нет, если кто-то заметит, пожалуйста, скажите мне (улыбается), — сказал Овечкин на YouTube-канале Fonbet.

Напомним, в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» Александр забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги.

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