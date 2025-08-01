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Овечкин — о Демидове: талантливый парнишка, дай бог, чтобы всё сложилось

Овечкин — о Демидове: талантливый парнишка, дай бог, чтобы всё сложилось
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о своём соотечественнике форварде «Монреаль Канадиенс» Иване Демидове и выразил надежду, что 19-летнего хоккеиста всё сложится.

«Демидов с нами в плей-офф сыграл. Талантливый парнишка, дай бог, чтобы всё сложилось», — сказал Овечкин на YouTube-канале Fonbet.

Напомним, Демидов в апреле этого года подписал трёхлетний контракт новичка с «Монреалем». В общей сложности он сыграл семь матчей за «Канадиенс» (включая плей-офф), забросил одну шайбу и сделал три результативные передачи. Также на его счету 73 встречи за СКА (с учётом Кубка Гагарина — 2025), в которых он забил 22 гола и отдал 32 голевые передачи. Он был признан лучшим новичком сезона в КХЛ.

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