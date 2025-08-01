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Овечкин объяснил, почему не сыграл за футбольное «Динамо» в межсезонье

Овечкин объяснил, почему не сыграл за футбольное «Динамо» в межсезонье
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, планирует ли ещё раз поиграть в футбол за московское «Динамо».

— Ты знаешь, что «Динамо» хочет стать чемпионом в этом году?
— Я надеюсь. Переживал два года назад, когда была возможность обыграть «Краснодар», но «Краснодар» не позволил. В этом году «Динамо» как раз позволило «Краснодару» стать чемпионом.

— Больше не планируешь играть за них в футбол?
— Сейчас куда, у них сезон.

— Были же выставочные игры.
— Я отдыхал, играл в волейбол. Обыгрывал Кобзаря.

— Ты в пляжном как распасовщик?
— Я бьющий и спасающий, и в прыжках, и в падении. Весь в песке. У нас команда с Фридзоном, — сказал Овечкин на YouTube-канале Fonbet.

Напомним, в 2022 году Овечкин сыграл за московское «Динамо» в товарищеском матче с «Амкалом». Александр вышел в стартовом составе бело-голубых с капитанской повязкой и отметился голом в начале первого тайма.

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