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Селебрини, Бедард и Байфилд приглашены в ориентационный лагерь сборной Канады

Селебрини, Бедард и Байфилд приглашены в ориентационный лагерь сборной Канады
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Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини, форвард «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард и нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Куинтон Байфилд приглашены в ориентационный лагерь сборной Канады для подготовки к Олимпийским играм — 2026 в Италии. Об этом сообщается на сайте национальной команды.

19-летний Селебрини в своём дебютном сезоне в НХЛ провёл 70 матчей, забил 25 голов и сделал 38 результативных передач. В прошедшем сезоне 19-летний Бедард набрал 67 (23+44) очков в 82 играх регулярного чемпионата. 22-летний Байфилд в минувшем сезоне провёл 81 встречу в регулярном чемпионате, где отметился 23 заброшенными шайбами и 31 результативной передачей.

Ориентационный лагерь для национальных команд Канады пройдёт с 26 по 28 августа в Калгари.

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