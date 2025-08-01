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«На разминке чуть не умер». Овечкин вспомнил о своём футбольном матче за «Динамо»

«На разминке чуть не умер». Овечкин вспомнил о своём футбольном матче за «Динамо»
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в разговоре с экс-футболистом «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андреем Аршавиным вспомнил, как «чуть не умер» на разминке перед футбольным матчем за московское «Динамо», и сравнил хоккейные тренировки с футбольными.

— Мы сидим в конце июля, ты будешь дальше тренироваться, а потом — отдыхать?
— У меня уже тренировки в «Лужниках» и Новогорске. Лёд ещё рано.

— У вас, у хоккеистов, льда вообще нет, только в тренажёрном зале, а потом играете.
— Для вас-то, футболистов, что надо? Мячик, пробежаться 20 минут. Помнишь, когда играл за «Динамо» с «Амкалом»? Я на разминке чуть не умер. Для меня разминка — чуть пропотел и всё. А я выхожу, боже мой. У нас там были удары, от бровки до бровки пробежались, стенка, голени назад, бёдра вперёд. Стою, уже не могу дышать, — сказал Овечкин на YouTube-канале Fonbet.

Напомним, в 2022 году Овечкин сыграл за московское «Динамо» в товарищеском матче с «Амкалом». Александр вышел в стартовом составе бело-голубых с капитанской повязкой и отметился голом в начале первого тайма.

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