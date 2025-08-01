Овечкин — о своём рекорде: понимаю, что нехоккейные люди меня знают. Это дорогого стоит

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что после рекорда о нём узнали люди, которые всегда были далеки от хоккея.

— Тебе пришло осознание того, что ты сделал?

— В Москве — да. Если просто пройти по улице… Осознание того, что люди все знают… Понимаю, что нехоккейные люди меня знают. Это дорогого стоит, — сказал Овечкин на YouTube-канале Fonbet.

Напомним, 6 апреля 2025 года в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» Александр забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги. Таким образом Овечкин побил многолетний рекорд Уэйна Гретцки.